Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Mantova

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Mantova, gara valida quale 11.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26 e in programma domenica 2 novembre p.v. alle ore 19.30, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

Fiocco azzurro in casa Sampdoria: benvenuto Nicolas Barák

29 Ottobre 2025 Club
Sampdoria-Mantova: info accrediti media e fotografi

27 Ottobre 2025 Club
Empoli-Samp vietata ai residenti nella provincia di Genova

24 Ottobre 2025 Club