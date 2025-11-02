U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Galeone

News

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, ex calciatore e allenatore.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.

SampCity chiuso lunedì dalle 10.00 alle 14.00 per manutenzione

30 Ottobre 2025 Club
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Mantova

29 Ottobre 2025 Club
Fiocco azzurro in casa Sampdoria: benvenuto Nicolas Barák

29 Ottobre 2025 Club