U.C. Sampdoria: comunicato stampa dell’11 dicembre 2025

L’Unione Calcio Sampdoria prende atto delle disposizioni assunte dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.) in merito all’incontro di Serie BKT Palermo-Sampdoria, in programma venerdì 12 dicembre.

La scrivente, pur rinnovando il massimo rispetto per le procedure di valutazione e le decisioni degli organi preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica, è chiamata a esprimere disappunto per la situazione che sta interessando i propri sostenitori in vista dell’incontro. Arrivare a una decisione definitiva rispetto all’apertura parziale del settore ospiti dello stadio “Barbera” a poche ore dal fischio d’inizio e dopo giorni di incertezza aggrava il significativo disagio organizzativo e per taluni il dover fare i conti con spese di viaggio sostenute in anticipo.

Comprendiamo la complessità del processo decisionale, tuttavia lasciare i nostri sostenitori nel dubbio a poco più di 24 ore dalla disputa della gara equivale di fatto a impedire agli stessi di potervi partecipare.