Coubis riscattato dal Milan e ceduto all’Universitatea Cluj

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Milan i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrei Coubiș. Contestualmente gli stessi diritti sono stati ceduti a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato (più eventuale opzione qualora non si verifichino le condizioni di obbligo) al F.C. Universitatea Cluj.

