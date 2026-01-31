U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ioannou si trasferisce al Pafos a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Pafos F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikolas Ioannou.

