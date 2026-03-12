U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Enrica Bonaccorti

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Enrica Bonaccorti, attrice, conduttrice tv e tifosa blucerchiata.

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società.

