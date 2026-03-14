Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Bolzoni

Si è spento a Carasco all’età di 88 anni Giovanni Bolzoni, ex centrocampista, 31 presenze (tra Serie A e Coppa Italia) e 11 reti con la maglia della Sampdoria.

Nato a Codogno il 25 giugno 1937, ala destra cresciuta nel Guardamiglio, arrivò a Genova appena diciassettenne entrando a far parte del gruppo di giovani che trionfò al Torneo di Viareggio del 1958. Nello stesso anno esordì in Serie A (2 febbraio, Samp-Fiorentina 3-1), ripagando la fiducia dell’allora tecnico blucerchiato Adolfo Baloncieri con un girone di ritorno condito da cinque gol (di cui 4 consecutivi contro Napoli, Juventus, Roma e Torino). Nei due campionati successivi però, scavalcato nelle gerarchie da Bruno Mora e Luigi Toschi, faticò a trovare spazio. Nel 1960 si trasferì così al Genoa in Serie B.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.