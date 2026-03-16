Carrarese-Samp: il TAR apre la vendita libera per il Settore Ospiti
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Carrarese-Samp: il TAR apre la vendita libera per il Settore Ospiti
L’U.C. Sampdoria comunica che, in data odierna, il TAR per la Toscana ha accolto il ricorso presentato da Federclubs e Associazione Difesa Sampdoriana in merito alle limitazioni alla vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “Dei Marmi” di Carrara.
Vendita. La vendita dei tagliandi della Curva Sud rimasti invenduti riaprirà alle ore 17.30 di oggi, lunedì 16 marzo, sul circuito Ticketone (ricevitorie autorizzate sul territorio nazionale e online), senza obbligo di tessera di fidelizzazione. I titoli già venduti restano regolarmente validi per l’accesso allo stadio. La società sconsiglia vivamente di recarsi a Carrara senza un valido titolo di accesso.