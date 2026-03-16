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Fiocco rosa in casa Sampdoria: benvenuta Penelope Soleri

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Fiocco rosa in casa Sampdoria: benvenuta Penelope Soleri

Fiocco rosa in casa Sampdoria, lieto evento per Edoardo Soleri. Questa notte alle ore 02.37, all’Ospedale “Isola Tiberina – Gemelli Isola” di Roma, la sua compagna Margherita ha dato alla luce la primogenita Penelope, 3,290 chili di felicità. Alla nuova arrivata e ai genitori le più sincere congratulazioni da parte di tutta la società.

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