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Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Avellino

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Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Avellino

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Avellino, gara valida quale 32.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26 e in programma domenica 22 marzo 2026 p.v. alle ore 17.15, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

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