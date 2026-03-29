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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Nina Rivetti

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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Nina Rivetti

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Nina Rivetti, figlia di Silvio, vicepresidente del Modena F.C.

Alla famiglia, al club e alla comunità gialloblù le più sentite condoglianze da parte della società.

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