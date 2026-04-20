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Serie BKT: info e prezzi biglietti per Cesena-Sampdoria

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Serie BKT: info e prezzi biglietti per Cesena-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che il Cesena F.C. ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Cesena-Sampdoria, gara in programma sabato 25 aprile 2026 (ore 19.30) all'”Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena.

Settore Ospiti. I biglietti relativi al Settore Ospiti (capienza 741 posti) saranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di lunedì 20 aprile alle ore 19.00 di venerdì 24 aprile 2026 attraverso il circuito Vivatickets (ricevitorie autorizzate sul territorio nazionale e online) al prezzo di 22,00 euro (più diritti di prevendita).

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