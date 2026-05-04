Serie BKT; info e prezzi biglietti per Reggiana-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che l’A.C. Reggiana ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Reggiana-Sampdoria, gara in programma venerdì 8 maggio 2026 (ore 20.30) al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia.

Settore Ospiti. I biglietti relativi al Settore Ospiti (Tribuna Nord) saranno in vendita a partire dalle ore 15.00 di martedì 5 maggio alle ore 19.00 di giovedì 7 maggio 2026 attraverso il circuito Vivaticket al prezzo di 20,00 euro più diritti di prevendita (ridotto Under 18, Over 65, Donne al prezzo di 15,00 più i diritti di prevendita). Potranno acquistare i tagliandi esclusivamente i possessori di Sampcard emessa entro e non oltre il 30 marzo 2026. Tutti i titoli acquistati con tessere emesse successivamente a tale data saranno annullati. Si ricorda inoltre che, come previsto dalla determinazione n.° 17/2026, i titoli di accesso sono incedibili e la vendita avviene esclusivamente in modalità online.