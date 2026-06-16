Begic passa alla Sampdoria a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver esercitato il diritto di opzione con il Parma Calcio per l’acquisto a titolo definitivo di Tjaš Begić. L’attaccante ha firmato con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2030.

«Siamo molto lieti di annunciare la firma di Begić con un contratto quadriennale – dichiara Jesper Fredberg, CEO Football -. Negli ultimi sei mesi ha dimostrato grande personalità e un forte impegno. Siamo certi che si adatterà perfettamente al nostro stile di gioco e che le sue doti nell’uno contro uno avranno un impatto significativo sul rendimento della squadra. Non vediamo l’ora di assistere alla sua crescita nei prossimi anni».