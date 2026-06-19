Declercq sarà il nuovo direttore della comunicazione

L’U.C. Sampdoria comunica che, a partire dal 13 luglio 2026, Mathias Declercq assumerà il ruolo di direttore della comunicazione del club.

Declercq, 35enne belga, arriva dall’R.S.C. Anderlecht, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione nelle ultime cinque stagioni. In precedenza, ha lavorato come giornalista e caporedattore per importanti testate belghe. Alla Sampdoria sarà responsabile dello sviluppo strategico e operativo dell’area comunicazione. I rapporti quotidiani con i media saranno gestiti dall’ufficio stampa.

Nell’ambito di questa nuova fase, la Sampdoria sta rafforzando la propria struttura di comunicazione, unendo competenze internazionali all’esperienza di professionisti italiani che operano da molti anni all’interno del club e nel panorama calcistico italiano.

Questo reparto rinnovato riunirà competenze complementari e una visione condivisa, con l’obiettivo di potenziare la comunicazione esterna del club, rafforzare i rapporti con partner e sponsor e sviluppare ulteriormente la collaborazione con i media locali e nazionali.

L’obiettivo è quello di costruire una piattaforma di comunicazione efficiente e moderna che rifletta l’identità, le ambizioni e i valori della Sampdoria.