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FIGC: le congratulazioni della Samp al nuovo presidente Malagò

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FIGC: le congratulazioni della Samp al nuovo presidente Malagò

L’U.C. Sampdoria si congratula con Giovanni Malagò per l’elezione a presidente della FIGC, facendogli gli auguri di un buon lavoro per il suo nuovo incarico.

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