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Lauritsen è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2029

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Lauritsen è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2029

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tobias Lauritsen (Skien, Norvegia, 30 agosto 1997). L’attaccante ha firmato un contratto con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2029.

Potenza, esperienza internazionale e fiuto per il gol: Lauritsen arriva alla Sampdoria dopo tre stagioni come giocatore chiave dello Sparta Rotterdam, squadra con la quale ha collezionato 132 presenze, segnato 46 gol e fornito 21 assist, affermandosi come uno degli attaccanti più costanti e prolifici dell’Eredivisie, andando in doppia cifra in ogni singola stagione con i biancorossi olandesi.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Herkules, il centravanti norvegese ha sviluppato la sua carriera in patria indossando le maglie di Urædd, Pors Grenland e Odd. Quindi, all’età di 25 anni, il trasferimento nei Paesi Bassi, dove è diventato un dei marcatori più prolifici dello Sparta Rotterdam.

Come centravanti, Lauritsen unisce forza, tecnica e intelligenza tattica. Forte nel gioco aereo, è un attaccante capace di proteggere la palla, guidare la squadra e creare spazi per i suoi compagni, facendo affidamento anche sulla sua forte capacità di finalizzazione. La sua presenza in area di rigore unisce mobilità, generosità e lettura del gioco che lo rendono una costante minaccia offensiva per gli avversari.

Con il suo arrivo, la Sampdoria si assicura un centravanti nel pieno della maturità calcistica. Benvenuto, Tobias.

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