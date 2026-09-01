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Bellemo si trasferisce al Vicenza a titolo definitivo

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Bellemo si trasferisce al Vicenza a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al L.R. Vicenza i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bellemo.

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