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Risolto consensualmente il contratto di Ferri

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Risolto consensualmente il contratto di Ferri

L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Ferri.

Il club augura a Jordan ogni soddisfazione per il prosieguo della carriera.

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