Serie BKT: info e prezzi biglietti per Ascoli-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che l’Ascoli Calcio 1898 F.C. ha reso note le modalità d’acquisto dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli in occasione di Ascoli-Sampdoria, gara in programma martedì 27 ottobre 2026 (ore 20.00) e valida quale 9.a giornata della Serie BKT 2026/27. Per info e dettagli clicca qui.