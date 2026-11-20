Padova-Samp: appello per salvaguardare la passione dei tifosi

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio rammarico in merito alle limitazioni disposte sulla vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Euganeo” in occasione della gara Padova-Sampdoria, valida quale tredicesima giornata della Serie BKT 2026/27 e in programma mercoledì 25 novembre alle ore 20.00, che consentiranno l’accesso ai tifosi blucerchiati residenti nella provincia di Genova esclusivamente se in possesso di Sampcard.

Si sottolinea inoltre che la vendita dei tagliandi non è ancora partita e che le decisioni in merito verranno assunte solo nella giornata di lunedì, lasciando ai tifosi poche ore per organizzare la trasferta e procedere all’acquisto dei biglietti.

Ancora una volta, a essere penalizzati sono il calcio e i suoi tifosi, parte integrante e insostituibile di questo sport. Seguire la propria squadra anche in trasferta rappresenta un’espressione autentica di passione, appartenenza e condivisione, valori che non dovrebbero essere limitati.

Nel pieno rispetto delle decisioni assunte dalle autorità competenti, la Sampdoria manifesta le proprie perplessità rispetto a un provvedimento che limita la partecipazione dei sostenitori blucerchiati alla trasferta veneta, tenendo anche conto degli ottimi rapporti tra le tifoserie. A testimonianza di ciò, nelle due gare disputate nella scorsa stagione si sono verificati episodi che confermano concretamente questo clima di reciproco rispetto: in occasione della partita giocata a Padova, furono oltre milletrecento i tifosi blucerchiati che raggiunsero la città veneta senza che si verificassero particolari criticità sotto il profilo della convivenza tra le due tifoserie; nella gara di ritorno disputata a Genova, invece, una volta esauriti i posti disponibili nel settore ospiti, oltre duecento sostenitori padovani poterono assistere all’incontro insieme ai tifosi blucerchiati, accomodandosi nella Gradinata Nord.

La società ritiene fondamentale che, attraverso un maggiore dialogo e una collaborazione sempre più stretta tra club e istituzioni, si possano individuare soluzioni capaci di favorire la partecipazione dei tifosi, preservando il legame tra una squadra e la propria gente, come auspicato anche dalla Lega Nazionale Professionisti B e dal suo presidente Paolo Bedin.

L’U.C. Sampdoria rivolge pertanto un appello alle autorità competenti affinché possano essere avviate ulteriori valutazioni sul provvedimento, nella convinzione che il confronto e la collaborazione tra tutte le parti coinvolte conducano a una soluzione più inclusiva, capace di coniugare le esigenze istituzionali con il valore della partecipazione e della passione sportiva.