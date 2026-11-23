Serie BKT: info e prezzi biglietti per Padova-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che il Padova Calcio ha reso note le modalità d’acquisto dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “Euganeo” di Padova in occasione di Padova-Sampdoria, gara in programma mercoledì 25 2026 (ore 20.00) e valida quale 13.a giornata della Serie BKT 2026/27. Per info e dettagli clicca qui.