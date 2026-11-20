Mezzotero prolunga il contratto con la Sampdoria fino al 2030

L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Mezzotero. L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030 (con opzione a favore dello stesso club per ulteriore rinnovo fino al 30 giugno 2031).

Nato a Monza il 16 agosto 2008, da padre italiano e madre azera, Mezzotero possiede la doppia nazionalità italiana e azera ed è uno dei giovani talenti sui quali il club blucerchiato ha deciso di puntare per il proprio futuro.

Il suo percorso calcistico è iniziato tra Azerbaigian e Canada, prima di proseguire nel settore giovanile dell’Atalanta. Nell’estate del 2024 è approdato alla Sampdoria, dopo l’esperienza in Spagna con il Fundación Marcet, entrando a far parte dell’Academy blucerchiata e continuando il proprio percorso di crescita.

Il lavoro svolto nel settore giovanile gli ha permesso di bruciare le tappe e conquistare progressivamente spazio in prima squadra. Finora sono quattro le presenze collezionate con la maglia blucerchiata, impreziosite dalla prima rete tra i professionisti, realizzata nell’ultima gara casalinga vinta con la Virtus Entella. Un traguardo significativo che testimonia il percorso di crescita del giovane attaccante e la fiducia riposta in lui dal club.