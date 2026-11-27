Sampdoria e Università di Genova, si rinnova la collaborazione

Si rinnova la collaborazione tra l’Università di Genova, attraverso il Corso di Laurea in Scienze Motorie, e l’U.C. Sampdoria, un rapporto consolidato negli anni attraverso progetti di ricerca scientifica, attività formative ed esperienze dirette degli studenti all’interno dei settori giovanili maschili e femminili.

Progetto. Una sinergia avviata anche sul piano scientifico nel 2019, con un primo progetto di ricerca realizzato insieme alla squadra Primavera maschile, e successivamente sviluppata attraverso percorsi formativi che hanno offerto ad alcuni studenti concrete opportunità di inserimento professionale negli staff tecnici. Nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport, questa collaborazione prosegue anche attraverso il coinvolgimento dei professionisti blucerchiati nella didattica universitaria.

Incontro. Nei giorni scorsi Federico Valdambrini della Segreteria Sportiva e Affari Internazionali della Sampdoria ha infatti incontrato gli studenti per una lezione dal titolo ‘I trasferimenti internazionali e l’evoluzione del FIFA TMS’. L’incontro si è inserito in un programma didattico che coinvolge professionisti di primo piano del calcio nazionale e internazionale, provenienti da realtà quali Juventus, Inter, Tottenham e Milan.

Lab. Un rapporto, quello tra la Sampdoria e il mondo accademico, che si rafforza dopo il lancio, avvenuto lo scorso ottobre, dello Sports Data & Performance Lab, un laboratorio congiunto dedicato allo studio delle prestazioni sportive e all’analisi dei dati applicata al calcio. Un progetto sviluppato in collaborazione con il DIBRIS – Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell’Università di Genova – che prevede la realizzazione di attività di ricerca finalizzate all’analisi e all’ottimizzazione delle prestazioni atletiche, con particolare attenzione ai calciatori blucerchiati.