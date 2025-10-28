U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Çuni: «Felice per il gol, ripartiamo da questa reazione»

Le parole dell’attaccante Marvin Çuni al termine di Empoli-Sampdoria, 10.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

