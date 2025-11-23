U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventidue i convocati di Gregucci per Sampdoria-Juve Stabia

News

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 22 blucerchiati convocati per la sfida con la Juve Stabia, in programma domani, lunedì, al “Ferraris” (ore 20.30) e valida quale 13.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Ferri.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Narro, Pafundi, Pedrola.

