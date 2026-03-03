U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Juve Stabia-Sampdoria

News

Opta Sports ci fornisce il match program di Juve Stabia-Sampdoria, 28.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_juvestabia-sampdoria_match_program

Sono ventitré i blucerchiati convocati per Juve Stabia-Samp

3 Marzo 2026 Team
Giudice Sportivo: Samp e Juve Stabia al completo, Brunori in diffida

2 Marzo 2026 Team
Tattica in chiave-Juve Stabia, martedì rifinitura e partenza

2 Marzo 2026 Team