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Giudice Sportivo: Carrarese senza Oliana, Conti va in diffida

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Giudice Sportivo: Carrarese senza Oliana, Conti va in diffida

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 30.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Conti (Sampdoria), Di Mariano (Padova), Gabrielloni (Juve Stabia), Oliana (Carrarese), Ranocchia (Palermo), Tait e Zedadka (Südtirol).

Diffidati Sampdoria: Brunori e Conti.

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