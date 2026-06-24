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Coppa Italia Frecciarossa: Cremonese-Samp il 17 agosto

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Coppa Italia Frecciarossa: Cremonese-Samp il 17 agosto

Sarà la Cremonese l’avversaria della Sampdoria nei trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2026/27, in programma lunedì 17 agosto, alle ore 20.45, allo stadio “Zini” di Cremona. La gara sarà trasmessa in diretta tv sul Canale 20.

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