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Ravanelli: «Conosco la B, la mia esperienza per la Samp»

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Ravanelli: «Conosco la B, la mia esperienza per la Samp»

Le prime parole del nuovo difensore blucerchiato Luca Ravanelli.

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