Sono venticinque i blucerchiati di Corradi per Samp-Juve Stabia
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Sono venticinque i blucerchiati di Corradi per Samp-Juve Stabia
Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Bernardo Corradi ha reso nota la lista dei 25 blucerchiati convocati per la sfida con la Juve Stabia, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (calcio d’inizio alle ore 19.00) e valida quale 2.a giornata della Serie BKT 2026/27. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Ghidotti (31), Krastev (12), Vindahl (1).
Difensori: Cicconi (7), Depaoli (23), Di Pardo (29), Ferrari (25), Gartenmann (3), Riccio (4), Viti (2).
Centrocampisti: Abildgaard (28), Amarandei (37), Bellemo (14), Esposito (94), Henderson (6), Makoumbou (45), Rodella (35), Verschaeren (16).
Attaccanti: Begić (11), Forte (21), Insigne (10), Mezzotero (39), Paratici (17), Sinani (20), Tutino (99).