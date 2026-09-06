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Sono venti i blucerchiati di Corradi per Palermo-Sampdoria

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Sono venti i blucerchiati di Corradi per Palermo-Sampdoria

Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Bernardo Corradi ha reso nota la lista dei 20 blucerchiati convocati per la trasferta in casa del Palermo, in programma domani, lunedì, al “Barbera” (calcio d’inizio alle ore 20.30) e valida quale 3.a giornata della Serie BKT 2026/27. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).

Difensori: Cicconi (7), Delli Carri (15), Di Pardo (29), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mondani (41), Piermattei (40).

Centrocampisti: Abildgaard (28), Henderson (6), Makoumbou (45), Rodella (35), Verschaeren (16).

Attaccanti: Begić (11), Insigne (10), Mezzotero (39), Sinani (20), Tutino (99).

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