Nazionali: i risultati e le presenze dei blucerchiati
Nazionali: i risultati e le presenze dei blucerchiati
I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.
Slovenia – Tjas Begić
UEFA Nation League, Lega B – Gruppo B1: Slovenia-Scozia 0-0 (in panchina)
UEFA Nation League, Lega B – Gruppo B1: Slovenia-Macedonia 1-0 (titolare, autore di un assist e sostituito al 71′)
UEFA Nation League, Lega B – Gruppo B1: Svizzera-Slovenia 2-1 (subentrato al 64′)
UEFA Nation League, Lega B – Gruppo B1: Scozia-Slovenia 1-2 (in panchina)
Repubblica del Congo – Antoine Makoumbou
CAF, Qualifiers AFCON 2027, Gruppo G: Namibia-Repubblica del Congo 1-0 (in tribuna)
CAF, Qualifiers AFCON 2027, Gruppo G: Repubblica del Congo-Camerun 1-1 (in tribuna)
Lussemburgo – Danel Sinani
UEFA Nation League, Lega C – Gruppo C4: Bulgaria-Lussemburgo 1-2 (titolare e sostituito al 46′ per infortunio)
UEFA Nation League, Lega C – Gruppo C4: Lussemburgo-Islanda 0-3 (assente per infortunio)
UEFA Nation League, Lega C – Gruppo C4: Estonia-Lussemburgo 1-0 (assente per infortunio)
UEFA Nation League, Lega C – Gruppo C4: Lussemburgo-Bulgaria 0-2 (assente per infortunio)
Bulgaria Under 21 – Andrey Krastev
UEFA, Qualifiers Euro Under 21: Bulgaria-Portogallo 0-1 (in panchina)
UEFA, Qualifiers Euro Under 21: Repubblica Ceca-Bulgaria 1-0 (in panchina)
UEFA, Qualifiers Euro Under 21: Bulgaria-Scozia 0-2 (in panchina)
Azerbaijan Under 21 – Lorenzo Mezzotero
UEFA, Qualifiers Euro Under 21: Azerbaijan-Repubblica Ceca 1-1 (subentrato al 67′)
UEFA, Qualifiers Euro Under 21: Scozia-Azerbaijan 5-2 (titolare e sostituito al 46′)
UEFA, Qualifiers Euro Under 21: Azerbaijan-Gibilterra 3-0 (subentrato al 62′)