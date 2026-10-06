Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 12.a alla 20.a giornata
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Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 12.a alla 20.a giornata
La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dall’11.a alla 20.a giornata del campionato Serie BKT 2026/27. Di seguito il calendario completo delle partite dei blucerchiati.
12.a Sampdoria vs Benevento (sabato 21 novembre, ore 15.00)
13.a Padova vs Sampdoria (mercoledì 25 novembre, ore 20.00)
14.a Sampdoria vs Cremonese (domenica 29 novembre, ore 17.15)
15.a Pisa vs Sampdoria (venerdì 4 dicembre, ore 20.30)
16.a Sampdoria vs Modena (martedì 8 dicembre, ore 19.30)
17.a Sampdoria vs L.R. Vicenza (sabato 12 dicembre, ore 19.30)
18.a Empoli vs Sampdoria (sabato 19 dicembre, ore 17.15)
19.a Sampdoria vs Hellas Verona (domenica 27 dicembre, ore 19.30)
20.a Juve Stabia vs Sampdoria (sabato 9 gennaio, ore 15.00)