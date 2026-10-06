Verso Avellino: Depaoli, Makoumbou e Ravanelli in gruppo

La Sampdoria si prepara ad affrontare la trasferta di Avellino, anticipo della 6.a giornata della Serie BKT 2026/27, in programma venerdì 9 ottobre al “Partenio-Lombardi”.

Rientri. In attesa di riavere a disposizione Tjas Begić e Andrey Krastev, ancora impegnati con la Slovenia e la Bulgaria Under 21, al “Mugnaini” di Bogliasco sono tornati a lavorare con il gruppo agli ordini di Bernardo Corradi e del suo staff Fabio Depaoli, Antoine Makoumbou (rientrato nei giorni scorsi dopo gli impegni con la nazionale del Congo) e Luca Ravanelli.

Out. A seguito dello sfortunato infortunio al ginocchio sinistro subito con il Lussemburgo durante la sfida di Nations League con la Bulgaria, Danel Sinani sarà sottoposto a intervento chirurgico in seguito al quale sarà possibile avere un quadro più chiaro sui tempi di recupero. Bjorn Meijer prosegue invece in Olanda il proprio percorso riabilitativo, mentre Salvatore Esposito ha accusato una ricaduta dopo la gara con il Catanzaro. Entrambi saranno out per le prossime partite.