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Arbitri: Avellino-Sampdoria affidata a Sacchi di Macerta

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Arbitri: Avellino-Sampdoria affidata a Sacchi di Macerta

La designazione arbitrale per Avellino-Sampdoria, gara in programma venerdì 9 ottobre (ore 20.30) al “Partenio” di Avellino e valida quale 6.a giornata della Serie BKT 2026/27.

Arbitro: Sacchi di Macerata.
Assistenti: Biffi di Treviglio e El Filali di Alessandria.
Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni.
VAR: Pezzuto di Lecce.
AVAR: Mazzoleni di Bergamo.

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