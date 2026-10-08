Sono venti i blucerchiati di Corradi per Avellino-Sampdoria
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Sono venti i blucerchiati di Corradi per Avellino-Sampdoria
Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Bernardo Corradi ha reso nota la lista dei 20 blucerchiati convocati per la trasferta in casa dell’Avellino, in programma domani, venerdì, al “Partenio-Lombardi” (calcio d’inizio alle ore 20.30) e valida quale 6.a giornata della Serie BKT 2026/27. Prima chiamata per il Primavera Leonardo Cosi (maglia numero 42). Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).
Difensori: Cicconi (7), Delli Carri (15), Depaoli (23), Di Pardo (29), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mbabu (43), Ravanelli (13).
Centrocampisti: Cosi (42), Henderson (6), Makoumbou (45), Verschaeren (16).
Attaccanti: Begić (11), Insigne (10), Karamoh (14), Lauritsen (9), Tutino (99).