Poker dell’Avellino, la Samp crolla al “Partenio-Lombardi”
Poker dell’Avellino, la Samp crolla al “Partenio-Lombardi”
Il tabellino della sfida tra biancoverdi e blucerchiati, 6.a giornata della Serie BKT 2026/27.
Avellino 4
Sampdoria 1
Reti: p.t. 12′ Cheddira, 18′ Insigne, 20′ Palumbo, 24′ Russo, 29′ Besaggio.
Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Enrici, Venturi; Missori, Palumbo (31′ s.t. Sounas), Palmiero (14′ s.t. Faticanti), Besaggio, Moruzzi (40′ s.t. Sala); Russo (31′ s.t. Biasci), Cheddira (14′ s.t. Favilli).
A disposizione: Iannarilli, Di Bitonto, Pandolfi, Berenbruch, Adamo, Simic, Di Paolo.
Allenatore: Nesta.
Sampdoria (4-3-2-1): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson (23′ s.t. Depaoli), Makoumbou, Verschaeren (16′ s.t. Tutino); Karamoh (1′ s.t. Ferrari), Insigne; Lauritsen (23′ s.t. Begić).
A disposizione: Krastev, Massolo, Ravanelli, Cosi, Mbabu.
Allenatore: Corradi.
Arbitro: Sacchi di Macerata.
Assistenti: Biffi di Treviglio e El Filali di Alessandria.
Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni.
VAR: Pezzuto di Lecce.
AVAR: Mazzoleni di Bergamo.
Note: ammoniti al 21′ s.t. Venturi, al 32′ s.t. Ferrari, al 36′ s.t. Favilli, al 46′ s.t. Izzo, al 48′ s.t. Besaggio per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.