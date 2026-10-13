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Forza e trasformazione: la Samp prepara la sfida con l’Arezzo

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Forza e trasformazione: la Samp prepara la sfida con l’Arezzo

La Sampdoria si prepara a ricevere l’Arezzo, prossimo avversario al “Ferraris” domenica sera (calcio d’inizio ore 19.30). Forza in palestra e trasformazione sul campo superiore del “Mugnaini” sotto forma di esercitazione tecnica e mini-torneo con sponde per i blucerchiati disponibili agli ordini di Bernardo Corradi e del suo staff. Lavoro differenziato sul campo per Francesco Conti; proseguono invece i rispettivi iter di recupero Salvatore Esposito e Bjorn Meijer. Percorso riabilitativo per i lungodegenti Nikola Sekulov, Danel Sinani e Mattia Viti.

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