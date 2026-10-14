U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Arezzo affidata a Colombo di Como

News

Arbitri: Sampdoria-Arezzo affidata a Colombo di Como

La designazione arbitrale per Sampdoria-Arezzo, gara in programma domenica18 ottobre (ore 19.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 7.a giornata della Serie BKT 2026/27.

Arbitro: Colombo di Como.
Assistenti: Mastrodonato di Molfetta e Russo di Nichelino.
Quarto ufficiale: Turrini di Firenze.
VAR: Fabbri di Ravenna.
AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.

altre news

Giudice Sportivo: Sampdoria e Arezzo senza squalificati

Giudice Sportivo: Sampdoria e Arezzo senza squalificati

13 Ottobre 2026 Team
Forza e trasformazione: la Samp prepara la sfida con l’Arezzo

Forza e trasformazione: la Samp prepara la sfida con l’Arezzo

13 Ottobre 2026 Team
Corradi: «Siamo tutti colpevoli, invertiamo questa tendenza»

Corradi: «Siamo tutti colpevoli, invertiamo questa tendenza»

9 Ottobre 2026 Team