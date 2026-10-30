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Arbitri: Sampdoria-Virtus Entella affidata a Calzavara di Varese

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Arbitri: Sampdoria-Virtus Entella affidata a Calzavara di Varese

La designazione arbitrale per Sampdoria-Virtus Entella, gara in programma sabato 31 ottobre (ore 19.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 10.a giornata della Serie BKT 2026/27.

Arbitro: Calzavara di Varese.
Assistenti: Cavallina di Parma e Tempestilli di Roma 2.
Quarto ufficiale: Galipò di Firenze.
VAR: Gariglio di Pinerolo.
AVAR: Maggioni di Lecco.

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