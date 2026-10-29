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Giudice Sportivo: Sampdoria ed Entella senza squalificati

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Giudice Sportivo: Sampdoria ed Entella senza squalificati

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 9.a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27.

1 giornata di squalifica: Barbieri (Cremonese), Kouan (Benevento), Magnino e S. Shpendi (Empoli).

Diffidati Sampdoria: Cicconi, Henderson.

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