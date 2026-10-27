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Delli Carri: «Lo spirito battagliero non basta, dobbiamo svoltare»

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Delli Carri: «Lo spirito battagliero non basta, dobbiamo svoltare»

Dai buoni propositi ad un’altra sconfitta. Filippo Delli Carri nel post-partita di Ascoli è il volto della delusione. «Siamo arrivati con grande entusiasmo perché venivamo da una buona prestazione a Bolzano – spiega il centrale -. Nel primo tempo ci siamo difesi bene senza rischiare. Poi nel secondo abbiamo preso un gol evitabilissimo, perché nella situazione della punizione avevamo la difesa schierata. Poi dal possibile 1-1 siamo passati al 2-0. Dispiace, ci portiamo a casa lo spirito battagliero messo in campo pur sapendo che non basta».

Svolta. «Purtroppo siamo in emergenza totale – prosegue -, la distinta lo dimostra. Anche nell’ultima gestione tecnica siamo arrivati a fare allenamenti in una decina di persone. Il mister in questi giorni ha provato a dare poche idee ma precise: in quattro allenamenti non si fanno miracoli. Dobbiamo vivere notte e giorno per questa maglia, abbiamo bisogno di tutti e speriamo di recuperare più gente possibile. Dobbiamo dare una svolta a questo campionato perché questa classifica non si può vedere. Proviamo vergogna ma siamo convinti di saperne uscire con il nuovo allenatore».

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