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D’Angelo: «Meritavamo di più, ora recuperiamo energie»

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D’Angelo: «Meritavamo di più, ora recuperiamo energie»

«La squadra ha fatto un buon primo tempo. L’Ascoli ha palleggiato ma non è stato quasi mai pericoloso. Abbiamo avuto una buona reazione al gol subìto con almeno tre situazioni per pareggiarla, di cui una clamorosa con Henderson. Poi il 2-0 preso in quella maniera ha chiuso la partita purtroppo». Poche parole, pochi concetti ma il succo di Ascoli-Sampdoria è questo secondo Luca D’Angelo.

Tutto. «Abbiamo otto giocatori possibili titolari che sono fuori – prosegue il mister nella sua analisi -, alcuni di quelli che abbiamo in panchina della prima squadra non hanno più di mezz’ora nelle gambe. Siamo stati costretti a rimettere i calciatori di Bolzano ma alla squadra non posso imputare niente, ha dato tutto. Penso che avremmo meritato di più, la gara è stata equilibrata».

Energie. «Sono alla Samp da giovedì – conclude D’Angelo -. In cinque giorni abbiamo fatto quattro allenamenti e due partite. I ragazzi ci stanno dando dentro. Abbiamo poco tempo per recuperare energie e affrontare al meglio possibile la prossima gara, che sarà importante come tutte le altre del resto».

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