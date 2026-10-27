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La Samp lotta ma non basta, al “Del Duca” vince l’Ascoli

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La Samp lotta ma non basta, al “Del Duca” vince l’Ascoli

Il tabellino della sfida tra bianconeri e blucerchiati, 9.a giornata della Serie BKT 2026/27.

Ascoli              2
Sampdoria     0
Reti: s.t. 10′ Silipo, 35′ Abildgaard aut.
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Venuti (21′ s.t. Olivieri), Curado, Nicoletti (31′ s.t. Rizzo), Guiébré; Corradini (40′ s.t. Percium), Damiani; Silipo, Acampora (21′ s.t. Milanese), D’Uffizi; Brunori (21′ s.t. Gori).
A disposizione: Crespi, Chakir, Perciun, Lo Scalzo, De Pieri, Ricci, Gattoni, Bolsius.
Allenatore: Tomei.
Sampdoria (4-3-3): Krastev; Di Pardo (49′ s.t. Diop), Ferrari (21′ s.t. Gartenmann), Delli Carri, Cicconi; Henderson, Abildgaard, Makoumbou (21′ s.t. Tutino); Begić, Lauritsen (27′ s.t. Karamoh), Verschaeren.
A disposizione: Vindahl, Massolo, Mezzotero, Piermattei, Mbabu, Donega.
Allenatore: D’Angelo.
Arbitro: Di Bello di Brindisi
Assistenti: Mokhatar di Lecco e Monaco di Termoli.
Quarto ufficiale: Crezzini di Siena.
VAR: Massimi di Termoli.
AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.
Note: ammoniti all’ 8′ s.t. Delli Carri per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; abbonati 10.043 (rateo 75.743,71 euro), paganti 3.538 (28.080 euro) ; terreno di gioco in discrete condizioni.

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