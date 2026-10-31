Sono ventuno i blucerchiati di D’Angelo per Samp-Virtus Entella
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Sono ventuno i blucerchiati di D’Angelo per Samp-Virtus Entella
Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Luca D’Angelo ha reso nota la lista dei 21 blucerchiati convocati per la sfida con la Virtus Entella, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (calcio d’inizio alle ore 19.30) e valida quale 10.a giornata della Serie BKT 2026/27. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).
Difensori: Cicconi (7), Delli Carri (15), Diop (38), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mbabu (43), Ravanelli (13).
Centrocampisti: Abildgaard (28), Donega (44), Esposito (94), Henderson (6), Makoumbou (45), Verschaeren (16).
Attaccanti: Begić (11), Insigne (10), Karamoh (14), Mezzotero (39), Tutino (99).