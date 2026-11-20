Sono ventiquattro i blucerchiati di D’Angelo per Samp-Benevento
News
Sono ventiquattro i blucerchiati di D’Angelo per Samp-Benevento
Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Luca D’Angelo ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con il Benevento, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (calcio d’inizio alle ore 15.00) e valida quale 12.a giornata della Serie BKT 2026/27. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).
Difensori: Cicconi (7), Delli Carri (15), Depaoli (23), Di Pardo (29), Diop (38), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mbabu (43), Meijer (5), Ravanelli (13).
Centrocampisti: Abildgaard (28), Amarandei (37), Conti (33), Henderson (6), Makoumbou (45).
Attaccanti: Begić (11), Insigne (10), Karamoh (14), Lauritsen (9), Mezzotero (39), Tutino (99).