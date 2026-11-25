La Samp mette la quarta: doppio Mezzotero, Padova espugnata
La Samp mette la quarta: doppio Mezzotero, Padova espugnata
Il tabellino della sfida tra biancorossi e blucerchiati, 13.a giornata della Serie BKT 2026/27.
Padova 1
Sampdoria 2
Reti: p.t. 19′ Mezzotero, 29′ Giunti; s.t. 39′ Mezzotero.
Padova (4-5-2): Sorrentino; Carissoni, Silletti, Pastina; Zanimacchia (25′ s.t. Capelli), Fusi (25′ s.t. Zuelli), Giunti (35′ s.t. Cocchi), Pompetti, Varas (41′ s.t. Bortolussi); Moro, Seghetti (35′ s.t. Di Mariano).
A disposizione: Mouquet, Scaglia, Barreca, Innocenti, Tonini, Faedo, Marcolini.
Allenatore: Calabro.
Sampdoria (4-2-3-1): Krastev; Mbabu (31′ s.t. Lauritsen), Delli Carri, Ravanelli, Meijer (1′ s.t. Gartenmann); Henderson (25′ s.t. Depaoli), Abildgaard, Makoumbou; Begić (25′ s.t. Verschaeren), Tutino (18′ s.t. Insigne), Mezzotero.
A disposizione: Vindahl, Massolo, Karamoh, Ferrari, Conti, Amarandei, Donega.
Allenatore: D’Angelo.
Arbitro: Allegretta di Molfetta.
Assistenti: Scarpa di Collegno e Grasso di Ariano Irpino.
Quarto ufficiale: Drigo di Portogruaro.
VAR: Santoro di Messina.
AVAR: Rutella di Enna.
Note: ammoniti all’8′ p.t. Mbabu, al 36′ p.t. Henderson, all’11’ s.t. Fusi per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in discrete condizioni.