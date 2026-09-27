Coppa Italia Serie C: Samp Women ok, tris al Torino F.C.
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Coppa Italia Serie C: Samp Women ok, tris al Torino F.C.
Seconda partita, seconda vittoria per la Sampdoria Women. Dopo il 2-0 sul Torino Women al debutto in Coppa Italia Serie C Femminile, le blucerchiate di Salterio si ripetono regolando per 3-0 anche il Torino F.C. nella seconda giornata della competizione. Al 16′ Bettalli apre le marcature sul sintetico del “Boero” di Genova Molassana e il Doria chiude avanti la prima frazione. La ripresa inizia con il raddoppio di Zilli (52′) e si chiude di fatto con il tris firmato da Codecà (61′). La sfida decisiva del Girone 16, che darà accesso agli ottavi di finale, si giocherà così domenica 4 ottobre (ore 15.30) al “Sant’Eusebio” di Genova, campo di casa del Baiardo, anch’egli a punteggio pieno.