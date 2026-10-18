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Samp-Torino Women sospesa per impraticabilità di campo

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Samp-Torino Women sospesa per impraticabilità di campo

È stata sospesa al 16′ del primo tempo la partita tra Sampdoria e Torino Women, valida quale 2.a giornata del campionato di Serie C Femminile. La pioggia battente su Genova ha reso infatti impraticabile il campo sintetico del “Boero” di Molassana, dove le blucerchiate di Salterio stavano già conducendo per 2-0 (reti di Parodi, al 3′, e Codecà, all’8′). In settimana è attesa la decisione per il recupero della gara.

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